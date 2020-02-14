Путин поручил проработать вопрос о льготах учителям на покупку машины

В рамках программы «Земский учитель» может появиться новая льгота. Педагогам, работающим в отделанных сельских местностях, могут предоставить льготу при покупке автотранспорта.

Проработать этот вопрос глава государства Владимир Путин поручил правительству. Кабмин совместно с органами исполнительной власти субъектов должен будет представить президенту свои предложения.

Также правительству поручено проанализировать целесообразность создания программы «Земский работник культуры». Об этом сообщает РИА Новости.

Доклад об исполнении поручений правительство должно будет представить до 1 июня 2020 года.