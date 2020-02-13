Жириновский отказался пожимать руки всем, кроме Путина и Володина

Ради победы нал коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский и члены его фракции пришли на заседание Государственной думы в белых перчатках. В ходе своего выступления Владимир Вольфович объяснил, что так они защищаются от микробов, а перчаток телесного цвета в продаже не было.

— Я запрещаю кому-либо протягивать мне руку! Президент, если сам протянет, я ему пожму, ну и Вячеславу Володину,

— заявил депутат.

Также Жириновский потребовал взять пробы со столов депутатов всех четырех фракций, чтобы узнать, в какой из них больше микробов.

— Я всем рекомендую — никаких рукопожатий. Ученые уже подсчитали — более 30 тысяч микробов на наших руках. Потом они скажутся, сразу никто не заболеет. Но они постепенно проникают в организм, ослабляют его. Не надо с иронией смотреть. Вы понимаете, что проживете на 10−20 лет меньше? Это не шутки. Сегодня страшная экология: мы дышим грязным воздухом, мы пьем грязную воду, — подчеркнул Жириновский.

Фото: duma.gov.ru