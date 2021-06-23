Геннадий Боднарчук снят с должности председателя Петросовета

Депутаты Петрозаводского совета проголосовали за то, чтобы снять Геннадия Боднарчука с должности спикера. Это сделано после обращения главы Карелии.

Как рассказал на сессии депутат, член контрольной комиссии Дмитрий Романов, 10 июня в городской совет поступило обращение губернатора. В нем сообщалось о результатах проверки, в ходе которой было установлено, что в декларациях Боднаручка за прошлые годы не отражено имущество на сумму 28 миллионов рублей. В связи с этим Геннадия Боднарчука было предложено освободить от должности председателя.

«Два члена комиссии проголосовало за, два члена против. Решение не было принято»,

– сообщил Романов.

Депутат также напомнил, что ранее в отношении Бондарчука было вынесено предупреждение, и тоже после обращения главы Карелии. В итоге Петросовет принял решение отстранить Боднарчука от должности. «За» проголосовали 17 депутатов, «против» пятеро. (фото ptzgovorit.ru)