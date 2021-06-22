Поддержан законопроект о развитии дошкольного образования в селах

Сегодня на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия парламентарии поддержали законопроект, направленный на повышение доступности дошкольного образования в сельских малокомплектных школах и детских садах.

Напомним, депутаты предлагают закрепить в региональном законе «Об образовании» ряд критериев отнесения детских садов и школ, обучающих дошкольников, к малокомплектным общеобразовательным организациям. Среди них - расположение образовательного учреждения в сельской местности, удаленность социально значимого объекта, например, от другого детского сада, т.е. если дорога до учреждения занимает более 30 минут, а также отсутствие транспортной доступности. Сейчас в Карелии в 14 районах работают более 40 малокомплектных общеобразовательных организаций, где обучаются 408 человек.

«Это важный законопроект. Отрадно, что мнение работников образовательных учреждений села было услышано в Законодательном Собрании республики. Малокомплектная школа сейчас не имеет проблем с финансированием, в то время как сельскому детскому саду средств не хватает на все нужды учреждения. Например, сейчас смета детского сада почти израсходована, хватает только на коммунальные платежи и продукты питания. Приходится изыскивать средства из школьного бюджета на потребности детского сада. Если закон примут, то с 1 января 2022 года потребности малокомплектных школ и детских садов будут закрыты в полном объеме»

- прокомментировала директор Шокшинской сельской школы в Прионежском районе Нина Коренькова.

По мнению депутатов, принятые изменения помогут сельским школам и детским садам осуществлять образовательную деятельность без риска закрытия. На эти цели дополнительно потребуется 18,8 млн рублей.

Законопроект принят в первом чтении.

Материал: Информационное управление (пресс-служба) Аппарата Законодательного Собрания Республики Карелия.