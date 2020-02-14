Фельдшера, не приехавшую к пациентке с приступом ишемии, уволили

Резонансная история, разыгравшаяся на новогодних праздниках в Медвежьегорском районе, получила ожидаемое продолжение: медработницу, не приехавшую на вызов к жительнице села великая Губа Елене Макаровой, уволили. Об этом корреспонденту портала «Петрозаводск говорит» рассказали в карельском Минздраве. Со следующего понедельника, 17 февраля, сотрудница Великогубской амбулатории больше не будет работать в медучреждении. Кроме того, с остальными работниками амбулатории будет проведена воспитательная работа, добавили в ведомстве.

Сегодня утром стало известно об очередном трагическом инциденте, произошедшем в Медвежьегорском районе республики: местная жительница Елена Макарова скончалась от ишемического приступа. Всю ночь с 5 на 6 января женщина ждала скорую, но медики приехали к заонежанке только утром.

Напомним, 12 января в поселке Шалговаара ушел из жизни пенсионер: его близкие уверены, что мужчина скончался из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Сын покойного Алексей Клёс собирается потребовать выплату компенсации за моральный вред через суд.

Добавим, что в Карелии существует большая проблема с первичной медицинской помощью. О том, что думают по этому поводу депутаты карельского парламента, подробнее читайте в нашем большом материале «Дождаться врача и не умереть: без дорог, связи и кадров».