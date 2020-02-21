Электрошок по-соседски: жителей дома заставляют платить за чужие долги

Дополнительная строка появилась в квитках у жителей дома по улице Ведлозерская, д. 10. Электроснабжение сверх нормы – результат подключения двух квартир этого дома к распределительному щиту, минуя коллективный общедомовой счетчик. Суммы к оплате выросли в разы, и теперь жильцы пытаются выяснить, на каком основании им, исправным плательщикам, нужно расплачиваться за уловки предприимчивых соседей. Подробности - в материале Арины Тимонен.

По словам директора управляющей компании, ресурсоснабжающая организация выставила счет не за каждый месяц, как это было раньше, а тремя месяцами позже – с одной суммой на дом.