Территория у Ключевского карьера будет благоустроена лучше, чем сейчас

Территорию строящегося детского сада в районе Ключевского карьера в Петрозаводске благоустроят в обязательном порядке. Об этом «Республике» рассказала начальник благоустройства и экологии городской мэрии Анна Дудырина. По ее словам, предусмотрены работы по озеленению территории будущего детсада.

Кроме того, чиновник прокомментировала информацию региональных СМИ о том, что при строительстве дошкольного учреждения уничтожат парк «Каменный бор». Как заявила Дудырина, деревья, вырубленные в начале стройки, росли на земельных участках, не относящихся к парку. Детский сад возводят рядом с парком, а не в нем.

«Более того, благоустройство парка будет продолжаться в рамках «Комфортной городской среды». В этом году пройдет очередное рейтинговое голосование по этой программе, и «Каменный бор» на нем будет представлен»,

— заявила Анна Дудырина.

Также она отметила, что появившаяся в СМИ информация о сносе памятного знака Яше Степанову около строящегося детсада не соответствует действительности. Знак сохранили, перенесли и вернут в обновленном виде после окончания строительства.

«Уже давно обсуждалась реконструкция этого памятного знака, и когда было принято решение о строительстве садика, вопрос вновь встал — его нужно переносить. Памятный знак не уничтожен, он снят и перевезен на хранение на базу компании «ТехРент». Когда закончится строительство, памятный знак установят рядом с детским садом, а прилегающую территорию благоустроят. На эти работы выделено около миллиона рублей, мы хотим сделать площадку с подходами, установить новую стелу с существующей табличкой. У инициативной группы уже есть предложения по облику стелы», — заявила Дудырина.

Она особо отметила, что памятный знак — это не могила Яши Степанова, и ни о каком «детском саду на костях» речь идти не может, захоронения здесь нет и не было. Напомним, боец истребительного батальона 18-летний Яша Степанов был убит снайперской пулей 1 октября 1941 года в районе Каменного карьера. В память о нем 28 июня 1996 года в парке «Каменный бор» установлена металлическая стела с мемориальной плитой. Уже несколько лет над памятником шефствует молодежный поисковый клуб «Север» при средней школе № 3.

Также напомним, детский сад на 280 мест строится в районе пересечения Ключевского шоссе с улицей Репникова в рамках федеральной целевой программы развития Карелии. Новое учреждение позволит значительно сократить очередь в детсады. Строительство должно завершиться в сентябре этого года.

Заглавное фото: «Республика»/Сергей Юдин

Фото памятного знака: my-gazeta.com