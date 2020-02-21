Спортивной школе Олимпийского резерва №3 присвоят имя детского тренера

Спортивной школе Олимпийского резерва №3 присвоят имя Евдокии Васильевны Эховой. Она стала первым директором учреждения в 1967 году (до 1970). Предложение было поддержано на заседании комиссии по культурно-историческому наследию в администрации Петрозаводска.

По сообщению пресс-службы администрации карельской столицы, Евдокия Эхова была детским тренером, обучила сотни юных спортсменов.

У тренера получили путевку в большой спорт члены сборной СССР по легкой атлетике Александр Иванов, Лариса Сафронова, Елена Барташевич.

Фото: пресс-служба городской администрации