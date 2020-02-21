21 февраля 2020, 10:56
Общество

Спортивной школе Олимпийского резерва №3 присвоят имя детского тренера

Евдокия Эхова дала путевку в большой спорт членам сборной СССР по легкой атлетике

Спортивной школе Олимпийского резерва №3 присвоят имя Евдокии Васильевны Эховой. Она стала первым директором учреждения в 1967 году (до 1970). Предложение было поддержано на заседании комиссии по культурно-историческому наследию в администрации Петрозаводска.

По сообщению пресс-службы администрации карельской столицы, Евдокия Эхова была детским тренером, обучила сотни юных спортсменов.

У тренера получили путевку в большой спорт члены сборной СССР по легкой атлетике Александр Иванов, Лариса Сафронова, Елена Барташевич.

Фото: пресс-служба городской администрации

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новости петрозаводска
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Спортивная школа Олимпийского резерва №3
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