21 февраля 2020, 10:56
Спортивной школе Олимпийского резерва №3 присвоят имя детского тренера
Евдокия Эхова дала путевку в большой спорт членам сборной СССР по легкой атлетике
Спортивной школе Олимпийского резерва №3 присвоят имя Евдокии Васильевны Эховой. Она стала первым директором учреждения в 1967 году (до 1970). Предложение было поддержано на заседании комиссии по культурно-историческому наследию в администрации Петрозаводска.
По сообщению пресс-службы администрации карельской столицы, Евдокия Эхова была детским тренером, обучила сотни юных спортсменов.
У тренера получили путевку в большой спорт члены сборной СССР по легкой атлетике Александр Иванов, Лариса Сафронова, Елена Барташевич.
Фото: пресс-служба городской администрации