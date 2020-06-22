Эксперты назвали необычную причину недосыпа

Ученые из США и Китая выяснили, что человек может терять до двух часов сна каждую ночь из-за недостатка воды в организме. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на иностранные СМИ.

Как установили специалисты, обезвоживание в процессе сна приводит к тому, что человек теряет возможность спать нормально, а после пробуждения чувствует себя уставшим и разбитым.

Данные ученых основаны на двух исследованиях, в которых приняли участие свыше 20 тысяч человек. Выяснилось, что обезвоженный организм, защищая себя, вырабатывает гормон вазопрессин, который помогает удержать жидкость. Это становится фактором раннего пробуждения.

Эмоциональный стресс и проблемы с пищеварением также могут стать причинами плохого сна, заявили специалисты.