17 июня 2022, 21:56
«Дежурный по городу». Нечистоты на Старой Кукковке и синдром Собянина
Городские истории — хорошие и не очень — в нашей традиционной видеорубрике
Название Ручейного переулка, который находится на Старой Кукковке, вполне себя оправдывает. Прямо посреди дороги там течет большой ручей, который очень плохо пахнет.
А на Левашовском бульваре начались работы по благоустройству. Например, там снесли забетонированные ограждения и «вечные» гранитные поребрики, установленные полгода назад.
Подробности — в пятничном выпуске «Дежурного по городу».