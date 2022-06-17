«Дежурный по городу». Нечистоты на Старой Кукковке и синдром Собянина

Название Ручейного переулка, который находится на Старой Кукковке, вполне себя оправдывает. Прямо посреди дороги там течет большой ручей, который очень плохо пахнет.

А на Левашовском бульваре начались работы по благоустройству. Например, там снесли забетонированные ограждения и «вечные» гранитные поребрики, установленные полгода назад.

Подробности — в пятничном выпуске «Дежурного по городу».