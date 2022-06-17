«Пушка фест!» завладеет главной площадью Петрозаводска

В День города, 25 июня, в 15:00 на площади Кирова состоится молодежный культурный фестиваль «Пушка фест». На празднике будут работать разнообразные арт-площадки. Среди активностей – современные уличные танцы, цирковой перфоманс, аквагрим, хендмейд, сообщили в мэрии Петрозаводска.

«Также на площади пройдет финал конкурса «Культурный код». Художники создадут шесть граффити. Пять из них будут посвящены эпохе Петра Великого. Шестой баннер нарисуют посетители фестиваля на общем полотне»,

- рассказали организаторы фестиваля.

В 16.00 желающие могут увидеть модный показ с историческими мотивами. После дефиле праздник продолжится танцевальными и вокальными номерами. Фото: istockphoto.