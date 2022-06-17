Водоканалу Петрозаводска исполнилось 87 лет

Сегодня День рождения водоканала Петрозаводска: 87 лет назад, в 1935 году, был издан приказ о введении в эксплуатацию первой линии петрозаводского водопровода протяженностью 2,7 км. Сейчас же АО «ПКС-Водоканал» обслуживает больше 800 км канализации и водопровода. Водоканал – это не только сети, но и очистные сооружения, насосные, канализационные станции.

В этом году Правительство Карелии, Администрация Петрозаводска и АО "ПКС - Водоканал" заключили концессионное соглашение на 30 лет: в коммунальную инфраструктуру Петрозаводска будет вложено больше 5 миллиардов рублей. С 2005 года «РКС-Петрозаводск» уже вложили в системы водоснабжения и водоотведения города более 1,9 млрд. Это прогресс для столицы нашей республики, без сотрудничества города и «РКС-Петрозаводск» подобные инвестиции были бы невозможными.

За 17 лет существования группы компаний «РКС» в Петрозаводске были модернизированы очистные города: улучшили обработку воды и уменьшили ее цветность, была построена станция УФ-обработки для дополнительного обеззараживания питьевой воды, проведены масштабные работы по реконструкции канализационных очистных сооружений с уникальной системой софинансирования – привлекались международные кредиты и гранты. Компания заслуженно получила знак отличия «Образцовое предприятие ЖКХ».

Водоканал заботится об экологии региона: В 2015 году по решению Совета Баренцева/Евроарктического региона из списка «экологических горячих точек» была исключена точка К4 – городские водоочистные сооружения. В 2020 году из «экологических горячих точек» исключили и КОС.

Для того, чтобы это произошло, трудились сотни специалистов АО «ПКС-Водоканал». Их труд не всегда заметен, но важен для каждого из нас. Редакция присоединяется к поздравлениям и благодарит сотрудников АО «ПКС-Водоканал» за их ежедневный труд.

Уверены, что и дальше водоканал будет помогать Петрозаводску становиться лучше и комфортнее.