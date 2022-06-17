Собственники помещений вправе выбрать любую управляющую компанию

Принятие решения о выборе управляющей организации закреплено в перечне компетенций общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, напомнили в пресс-службе региональной прокуратуры жителям Карелии.

«Федеральным законом от 11 июня внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, которые вступят в силу с 1 сентября этого года»,

- говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, в случае выбора способа управления решение считается принятым, если за него проголосовало более чем 50% от общего числа собственников. Также установлено, что компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг могут перечисляться напрямую тем, кто такие услуги предоставляет, например, управляющим и ресурсоснабжающим организациям, операторам по обращению с ТКО, и прочее. Фото: pulseday.ru.