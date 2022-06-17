Марсоход потерял часть спецпокрытия при посадке на красную планету

Марсоход NASA «Персерверанс» оставил на Марсе при посадке фрагмент термоизоляционного покрытия. Произошло это в прошлом году, но команда, координирующая работу аппарата, сообщила о случившемся только на днях, передает ТАСС.

Отмечается, что спускаемая ступень упала на расстоянии около двух км от того места, где сейчас находится фрагмент материала, используемого для контроля температуры. Как комментирует ситуацию портал «Дейли бист», пока никто не ступал на поверхность Марса, но человечество уже нашло способ загрязнить Красную планету.

Напомним, марскоход будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный контейнер. Эти запасы минералов на Землю должна привезти специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА, которая будет отправлена к планете не раньше 2026. Фото: istockphoto.