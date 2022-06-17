Рестораны на курорте Аравийского моря переходят на российские блюда

Как оказалось, спрос на Мальдивы остается на высоком уровне даже сейчас, сообщает TourDom.

Этому способствует сразу несколько факторов – отмена ковидных ограничений, наличие четырех прямых авиарейсов, и конечно, значительные скидки.

Но самый актуальный вопрос – отношение к туристам из России. Как заверили эксперты, на островах вместо русофобии процветает русофилия. А в некоторых отелях специально в меню ресторанов ввели сырники, блины и запеканки. Фото: istockphoto.