Лучшим медработникам Карелии вручили награды

Сегодня в Петрозаводске вручали ведомственные и государственные награды врачам, фельдшерам, медсестрам, лаборантам, санитаркам, а также сотрудникам вспомогательных служб. Мероприятие, приуроченое к Дню медицинского работника, которое в России отметят в воскресенье, 19 июня, проходило в стенах Музыкального театра.

«Ваш каждодневный труд, зачастую сверхурочный, сохранил жизни людей. Каждый из вас сделал все на своем рабочем месте, чтобы мы жили дальше. Огромное вам спасибо за ваш труд»,

- сказал премьер министр республики Александр Чепик во время торжественной церемонии.

Стоит отметить, что в преддверии профессионального праздника минздрав региона ежегодно проводит онлайн-голосование, на котором жители республики определяют лучшего медработника. В этом году в ведомство поступило более трех тысяч обращений со словами благодарности в адрес медиков. Победителем народного голосования стала врач-педиатр детской поликлиники № 1 Петрозаводска Юлия Андронова. Министр здравоохранения Михаил Охлопков вручил ей диплом победителя и подарок. gov.karelia.ru