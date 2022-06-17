Как победить стресс?

Алтайские чаши (их еще называют тибетские или поющие) музыканту привезли из Казани. Звук, издаваемый этим сосудом, действует расслабляюще, снимает напряжение, гармонизирует душевное состояние.

Если вы до сих пор не обзавелись поющей чашей, возьмите простую миску, быстро замешайте тесто и испеките пышные оладьи. Далее просто возьмите красивую чашку, налейте свежезаваренного чая, добавьте сахар и мешайте красивой ложкой. Пойте при этом.

От чая с оладушками прилив жизненных сил вам обеспечен.