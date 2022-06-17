Прокуратура требует ликвидировать семь стихийных свалок в Сегеже

В прокуратуру Сегежского района поступило обращение местного жителя на бездействие муниципальных властей при осуществлении полномочий по содержанию территории кладбища. Последовавшая за этим проверка выявила семь несанкционированных свалок.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что все указанные объекты не имеют собственников, поэтому их ликвидация возлагается на органы местного самоуправления. Однако контракт на оказание услуг по ликвидации мусорных куч заключен не был.

«Прокурор района направил иск в суд, требования были удовлетворены в полном объеме - на орган местного самоуправления возложена обязанность ликвидировать все несанкционированные свалки в установленный судебным решением срок»,

сообщили в прокуратуре. Фото: drugros.ru.