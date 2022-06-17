Отсутствие дороги тормозит строительство индивидуальных домов в Чалне

Жителям Чалны выделили участки для индивидуального строительства, однако стройку начать мешает отсутствие дороги на Радужной улице. Проблеме уже несколько лет. По мнению активистов Народного фронта, чиновники не предпринимают должных действия для обустройства дороги. Общественники обратились в прокуратуру Карелии с просьбой провести проверку в отношении администрации Чалнинского поселения, сообщили в пресс-службе организации.

Вопрос финансирования работ по проектированию и строительству автомобильной дороги местного значения на Радужной улице звучал на ноябрьской сессии депутатов. В конце года было решено профинансировать работы по оформлению кадастровых документов. Строить дорогу зимой не стали, работы обещали профинансировать в этом году, но с приходом благоприятной погоды работы пока не начались. В мае общественники обращались к местным чиновникам по вопросу обустройства дороги, но ответа не получили.

По мнению активиста Виталия Федотова, с технической точки зрения на 265-метровом участке работы немного. Он считает, что для обустройства даже временного проезда вдоль линии строительства нужен всего лишь бульдозер, экскаватор и несколько дней.

«Земельные участки, где людям предоставлено право на возведение капитального строения, должны обеспечиваться проездами. Поэтому мы обратились в прокуратуру», - сказал общественник. (фото пресс-служба ОНФ)