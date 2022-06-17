Карельские ученые продолжают пополнять экспозицию своего музея

В КарНЦ РАН продолжаются работы по созданию Музея прикладных экологических исследований. Его сотрудники таким образом популяризируют результаты работы, которую ведут специалисты естественнонаучных направлений Центра, а также развитие экологической грамотности населения и расширение знаний о природе Карелии.

В частности, в экспозициях будут представлены объекты исследований ученых – материалы из энтомологических, орнитологических, ихтиологических, дендрологических, гербарных и других коллекций институтов Центра.

«Естественнонаучные исследования ведутся с самого начала его основания, поэтому в музее можно будет увидеть и исторические экспонаты, в том числе приборы, инструменты, плакаты»,

- рассказала менеджер проекта, ведущий специалист отдела международного сотрудничества КарНЦ РАН Александра Смирнова.

Наряду с этим большое внимание уделяется современным технологиям, мультимедиа и интерактивной части. Так, на видео можно будет увидеть экспедиционную работу ученых, кадры фотоловушек, подводные съемки. Посетители музея смогут рассмотреть под микроскопом образцы, с которыми работают исследователи. В этом убедились студенты ПетрГУ в рамках проходящей летней учебной практики. Они познакомились с первыми экспозициями и внесли свои предложения по их наполнению. Отметим, что открытие музея запланировано на сентябрь. Фото: krc.karelia.ru.