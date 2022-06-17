В Кемском районе комиссия оценит деятельность отдела полиции

С 20 по 30 июня провйдет инспектирование отделения полиции по Кемскому району, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

В ходе проверки будет всесторонне оценена деятельность подразделения, отметили в ведомстве. Руководителем комиссии назначен Денис Панасюженков.

Во время инспектирования планируется проведение рабочих встреч с представителями местной администрации. Фото: istockphoto.