17 июня 2022, 17:17
В Кемском районе комиссия оценит деятельность отдела полиции
Инспектирование проводится в плановом порядке
С 20 по 30 июня провйдет инспектирование отделения полиции по Кемскому району, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
В ходе проверки будет всесторонне оценена деятельность подразделения, отметили в ведомстве. Руководителем комиссии назначен Денис Панасюженков.
Во время инспектирования планируется проведение рабочих встреч с представителями местной администрации. Фото: istockphoto.