"Дежурный по городу": На улице Корабелов упал остановочный павильон

Утром 16 марта на улице Корабелов упал остановочный павильон. Взял и свалился. Местные жители высказывают разные версии, почему так произошло. Одни говорят, что остановку снесло ветром. Другие уверены, что павильон уронили хулиганы. А может быть он просто устал и прилег отдохнуть.

Есть что рассказать? Пишите в группы телеканала "Ника-Плюс" и портала "Петрозаводск говорит" "ВКонтакте". Приедем. Снимем. Покажем.