16 марта 2020, 14:10
"Дежурный по городу": На улице Корабелов упал остановочный павильон
На Ключевой сильным порывом ветра сдуло остановку. Однако местные жители не исключают, что павильон опрокинули вандалы
Утром 16 марта на улице Корабелов упал остановочный павильон. Взял и свалился. Местные жители высказывают разные версии, почему так произошло. Одни говорят, что остановку снесло ветром. Другие уверены, что павильон уронили хулиганы. А может быть он просто устал и прилег отдохнуть.
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