В Петрозаводске отловят 350 бродячих собак

Власти карельской столицы заключили контракт на отлов и содержание бродячих животных с фирмой ООО «Северин». По условиям контракте специалисты отловят 350 собак, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска. Общественники займутся вопросам дальнейшего устройства собак и их стерилизации.

Петрозаводчане также могут поучаствовать в судьбе брошенных животных. Горожане смогут забрать животных из отлова. Посещение приюта возможно по пятницам с 14 до 16 часов на Вытегорском шоссе, 82. Фото животных можно посмотреть здесь.

Власти столицы Карелии просят владельцев собак не отпускать питомцев на самовыгул.