Карелия заработала миллиард рублей на продаже акций «Кареллеспрома»

Сегодня на заседании правительства Карелии чиновники выяснили, как проходит приватиция государственного имущества в Карелии, сообщает журналист нашего портала из зала заседаний правительства РК.

В 2019 году в результате приватизации удалось заработать более 24 миллионов рублей, которые поступили в бюджет Карелии. Кроме того, проданы 43,88 процента акций предприятия «Кареллеспрома» на сумму 1 миллиард рублей. Наиболее востребованные объекты приватизации – объекты с земельным участками.

Парфенчиков отметил, что в ходе приватизации удалось заработать рекордный 1 миллиард рублей благодаря тому, что сильно выросле капитализация холдинга «Кареллеспром», что говорит об эффективной работе менеджмента. При этом глава Карелии отметил, что есть проблемы с выделением земли под сельское хозяйство. Поручил предпринять меры для того, чтобы легче было ее получать. В частности, провести инвентаризацию, чтобы выявить бесхозные или неэффективно используемые участки.

Добавим, что, по словам Парфенчикова, качество продаваемого имущества остается низким. Низкая ликвидность. Например, здание в самом центре города, на проспекте Ленина, было продано за 9 миллионов рублей (вместе с участком).

Сейчас предлагается к продаже пакет акций в Кареллеспроме (6,52 процента), ООО торговый дом Карельский гранит – 100 процентов, еще три объекта в районах Карелии.

Министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия Сергей Щебекин рассказал о о работе по постановке на учет различных объектов, в том числе неликвидных. Иногда покупаетелей не интересует само строение, но нужна земля.