Чиновники выдали многодетной семье участок, а потом решили его отнять

Съемочная группа «Ники» приехала в очень живописное место на окраине посёлка Матросы, чтобы рассказать вам любопытную историю.



Многодетная семья много лет добивалась положенного им по закону земельного участка. И наконец-то добилась. А потом началось самое интересное. Государство, которое выдало людям участок, стало бесцеремонно «отжимать» его обратно.



Подробности — у «Дежурного по городу».

Есть что рассказать? Пишите в нашу группу «ВКонтакте». Приедем. Снимем. Покажем.