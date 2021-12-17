Стало известно, когда откроется новый детский сад на Древлянке

Еще один детский сад заработае на Древлянке в Петрозаводске. Учреждение, получившее название «Лукоморье» на улице Хейкконена, должны будут открыть уже весной. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

В детский садик смогут ходить 300 маленьких горожан. В учреждении двенадцать групп. В садике есть учебные и административно-хозяйственные помещения, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, лифт, кабинеты логопеда, психолога и другие. Посещать учреждение смогут и маломобильные граждане.

Садику предстоит пройти процедуру лицензирования, после чего учреждение сможет принять первых воспитанников. Открытие «Лукоморья» запланировано на март-апрель 2022 года. (фото gov.karelia.ru)