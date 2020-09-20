Брат подозреваемого в смертельном ДТП помогает полиции искать его

Брат Артема Гашкова, подозреваемого в совершении смертельного ДТП на улице Шотмана в Петрозаводске, заявил, что помогает полиции в поисках своего родственника. Об этом Олег Гашков рассказал в беседе с журналистом портала «Петрозаводск говорит».

Мужчина подтвердил, что в курсе того, что его родственника разыскивают. Он заверил, что помогает стражам порядка выйти на его след. При этом Олег Гашков не стал отвечать на вопрос, связывался ли с ним его брат. От дальнейших комментариев ситуации мужчина отказался.

Напомним, 19 сентября в 00:41 на пересечении Первомайского проспекта и улиц Шотмана и Мелентьевой в Петрозаводске внедорожник Volkswagen Touareg на большой скорости сбил двух женщин, переходивших дорогу. Пострадавшие 1977 и 1979 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия.

В тот же день полиция нашла автомобиль, который сбил пешеходов. Водитель скрылся.

Сегодня МВД по РК объявило в розыск мужчину, который мог находиться за рулем иномарки. Это 46-летний Артем Гашков. Мужчина до сих пор не найден, его розыск продолжается.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. По статье 264 Уголовного кодекса виновнику трагедии грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.