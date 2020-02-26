Блины на Масленицу: интересные рецепты и идеи для украшения

В разгаре Масленичная неделя – время прощания с зимой. Ждали мы ее в Карелии, ждали, а она уже уходить собирается (а была ли она вообще?). Но проводить зиму нужно обязательно, ведь всю неделю положено веселиться, ходить в гости и печь блины. Как от такого откажешься?

Кстати о блинах: если вы еще не занялись ими, самое время доставать блинницу и радовать близких вплоть до 1 марта, когда отмечается Масленица (со 2 марта начнется Великий пост).

У каждой хозяйки свои секреты. Предлагаем подборку оригинальных рецептов блинов и идей для украшения – отличный способ разнообразить меню, вкусно проводить зиму и встретить весну.

Картофельные блины

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.;

молоко – 1,5 ст.;

сухие дрожжи – 0,5 ч. л.;

соль – 1 ч. л.;

яйцо – 3 шт.;

мука – 1,5 ст.;

растительное масло – 3 ст. л.;

сахарная пудра – 1 ч. л.

Как готовить:

Молоко слегка подогрейте. Полстакана молока смешайте с 2 ст. ложками муки и дрожжами. Поставьте на 15 минут в теплое место.

Оставшуюся муку просейте через сито, добавьте соль, яйца и дрожжевую опару. Картофель натрите на мелкой терке, залейте оставшимся молоком, соедините с мучной смесью. Тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Дайте тесту подойти 1 час в теплом месте.

Выпекайте блины до румяной корочки на предварительно раскаленной сковороде, смазывая ее растительным маслом.

Подавайте, украсив любыми фруктами и посыпав сахарной пудрой.

Детские блинчики «Коровки»

Ингредиенты:

молоко – 1 ст.;

сухие дрожжи – 1 ч. л.;

яйцо – 2 шт.;

сахар – 1,5 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

растопленное сливочное масло – 2 ст. л.;

растительное масло – 3 ст. л.;

мука – 0,5 ст.;

какао-порошок – 1 ч. л.

Как готовить:

Подогретое молоко соедините со сливочным маслом, взбитыми яйцами, сахаром, дрожжами и 1 ст. ложки муки. Перемешайте и поставьте на 10 минут в теплое место.

Добавьте остальную муку. Перемешайте до однородности.

Перелейте 4 ст. ложки теста в отдельную миску. Смешайте с какао-порошком. Поместите смесь в кондитерский мешок.

На сковороду налейте светлое тесто, дайте ему схватиться, затем нанесите «пятна» темного теста. Переверните.

Подавайте блины с любой начинкой.

Тонкие ажурные блинчики на молоке с дырочками

Ингредиенты:

молоко – 0,9 л;

яйцо – 6 шт.;

мука – 280 г;

растительное масло – 80 г;

сахар – 4 ст. л;

сода, уксус – по 2 ч. л;

соль – 1 ч. л.

Как готовить:

В емкости смешивают яйца с сахаром и солью, добавляют растительное масло. Должна получиться однородная масса. Тонкой струйкой вливают теплое молоко, не переставая взбивать венчиком. В три приема всыпают просеянную муку. Добавляют погашенную уксусом соду. Все ингредиенты тщательно соединяют.

Готовую массу переливают в бутылку. Удобно воспользоваться воронкой. Закрывают крышкой, в которой предварительно делают отверстие. Оно должно быть небольшим.

Разогревают сковороду, смазывают маслом. Затем выливают небольшую порцию теста, рисуя фантазийные рисунки. Дают подрумянится с двух сторон. Повторяют, пока масса не закончится.

Совет! Перед каждым выливанием теста на сковороду встряхивают бутылку. Это позволит сохранить пузырьки кислорода.

Толстые блины на дрожжах

Ингредиенты:

мука – 1,2 кг;

вода – 2 ст.;

кефир – 800 мл;

яйцо – 6 шт.;

сахар – 6 ст. л.;

дрожжи – 20 г;

соль – щепотка;

растительное масло – 6 ст. л.

Как готовить:

Кефир подогревают до комнатной температуры. Удобно для этого воспользоваться водяной баней. Отдельно смешивают дрожжи, сахар и 3 ст. л. муки и затем соединяют с кисломолочным продуктом. Перемешивают и оставляют в теплом месте, накрыв полотенцем. У опары должен быть доступ к воздуху, но сквозняки исключают полностью.

Яйца взбивают с щепоткой соли. Должна образоваться пена. Ее соединяют с подошедшей опарой. При постоянном помешивании добавляют просеянную муку, горячую воду. Массу оставляют на четверть часа. Потом вливают растительное масло. Снова дают подойти, лучше дважды.

Второй раз подошедшее тесто выпекают небольшими порциями. Рекомендуется накрывать крышкой, чтобы блин хорошо пропекся внутри.

Важно! Самостоятельно регулируйте конечный объем муки. Все зависит от ее производителя, погодных условий и влажности в помещении.

Блины с семгой

Ингредиенты для блинов:

светлое пиво – 0,5 л;

яйцо – 4 шт.;

плавленый сыр «Янтарь» – 200 г;

мука – 1 ст.;

растительное масло – 2 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

любой нежирный творожный сыр – 150 г;

авокадо – 1 шт.;

филе слабосоленой красной рыбы (семги или лосося) – 150 г;

соль – по вкусу

укроп – 0,5 пучка.

Как готовить:

Плавленый сыр взбейте с яйцами в блендере. Добавьте пиво, растительное масло.

Постепенно всыпьте просеянную муку. Тщательно перемешайте до исчезновения комочков.

Выпекайте необычные блины на раскаленной, смазанной маслом сковороде.

Рыбное филе нарежьте небольшими тонкими кусочками. Авокадо натрите на мелкой терке и соедините с творожным сыром. Посолите по вкусу.

Каждый блин намажьте сырно-авокадной смесью и сложите пополам. На край половинки блина положите по кусочку рыбы. Сверните кулечком.

Подавайте, украсив зеленью укропа.

Шоколадные блинчики с какао на молоке

Ингредиенты:

молоко – 0,8 л;

дрожжи прессованные – 20 г;

сахар – 4 ст. л;

яйцо – 4 шт.;

мука – 4 ст.;

соль – щепоть;

растительное масло – 4 ст. л;

какао – 4 ст. л.

Как готовить:

Подогревают молоко. На термометре должно отмечаться 38-40°С. Растворяют в нем дрожжи, сахар, который послужит для них активатором. По одному вбивают яйца. Взбивают до однородности. Оставляют на четверть часа, чтобы началась реакция.

Отдельно просеивают муку с какао, солью и оставшимся сахаром. Вливают тонкой струйкой молочную смесь, постоянно помешивая венчиком. В самом конце добавляют растительное масло. Оставляют на полчаса, чтобы масса хорошо подошла.

Затем выпекают обычным способом. Подают с джемом или сгущенкой. Оригинальным дополнением станут сливочный сыр, творог.

Блины с маком

Ингредиенты:

молоко – 300 мл;

яйцо – 2 шт.;

мука – 5 ст. л.;

крахмал – 6 ст. л;

сахар – 2 ст. л.;

растительное масло – 1 ч. л.;

мак – 2 ст. л.;

соль – 0.5 ч. л.

Как готовить:

Яйца взбить венчиком. Продолжая взбивать, добавить теплое молоко, растительное масло, муку, мак, крахмал, сахар и соль.

Все тщательно перемешать. Тесто должно получиться однородным.

На сковороде раскалить растительное масло и выпечь блины с двух сторон до золотистого цвета.

Украшение блинов на Масленицу

Бабочка

Для ее создания потребуются четыре или пять блинов. Лучше, если они будут тонкими. Четыре из них складывают треугольником – получаются крылья (другой вариант, как на фото, – сделать крылья из двух блинов, защипывая края). Еще один блин сворачивают трубочкой – тельце готово. Его можно заменить очищенным бананом. На «бабочку» наносят рисунок джемом, шоколадным кремом или сгущенкой с какао.

Мордочки любимых животных

Глазки, ротик и носик несложно сделать из любимых фруктов. Для усов используют густой джем. А еще можно вырезать из пекарской бумаги шаблон. Затем его накладывают на блин и посыпают сверху сахарной пудрой, которая заполнит все отверстия в бумаге. Шаблон осторожно удаляют.

Каллы

Букет на тарелке можно сделать, завернув в блины салат. Расставить акценты помогут морковь и зеленый лук.

Главное фото: https://cs6.livemaster.ru/