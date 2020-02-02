Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых февраль сложится удачно

В начале недели звезды обещают повышение активности и решительности, будет легче проявлять инициативу и отстаивать свое мнение. В это время можно принимать важные решения, сосредоточиться на задачах, которые требуют быстрых действий. Середина недели добавит последовательности и основательности в любые начинания, это поможет разобраться с вопросами материального характера. Также это время можно посвятить созданию комфорта и уюта в доме. В конце недели усилится любознательность и тяга к общению. Вероятно вы узнаете много новостей, которыми захотите поделиться со своими друзьями. Стоит найти время и для прогулок. Пребывание на свежем воздухе особенно благоприятно скажется на вашем настроении и самочувствии.

У Овнов усилится интуиция. Многие верные решения будут приходить к вам сами собой. Это подходящее время для проведения всевозможных расследований. Успеха добьются те, кто пытается раскрыть свой внутренний потенциал и преодолеть психологические комплексы.

Тельцов ждет достаточно сложное время для выстраивания взаимоотношений с друзьями и единомышленниками. Вы можете почувствовать, что отношения с некоторыми близкими вам людьми утратили искренность. Не исключено, что вы поймаете кого-то на обмане или попытке утаить от вас какую-то информацию.

У Близнецов может сложиться неоднозначная ситуация на работе. Не стоит принимать за чистую монету обещания начальства повысить вас в должности — ваши карьерные ожидания могут не оправдаться. Сейчас не лучшее время для обсуждения важных вопросов с родителями и близкими родственниками.

Раки, проходящие обучение или повышающие свою профессиональную квалификацию, могут почувствовать, что стало трудно усваивать новый материал. Если же неделя застала вас в туристической поездке, не исключены изменения в маршруте или небольшие проблемы с документами при пересечении границы.

У Львов может возрасти число знакомств. Сейчас рекомендуется избегать любых случайных связей. Наиболее благоприятно неделя сложится для семейных людей. Это удачное время для визитов в гости к родственникам, а также для приема гостей.

Нежелательно в этот период давать и брать деньги взаймы.

Девам рекомендуется воздержаться от заключения сделок: в этот период вам могут часто попадаться люди, скрывающие свои истинные намерения. Перед принятием важных решений старайтесь сначала навести справки. У влюбленных усилится чувственное влечение к объекту страсти.

Весам следует особое внимание обратить на состояние своего здоровья. Одевайтесь по погоде и не злоупотребляйте лекарственными препаратами. Не исключено появление чувства апатии, особенно при выполнении привычной работы. Исправить положение поможет составление распорядка дня, планирование.

Скорпионам не рекомендуется принимать важных решений, касающихся вашего любовного союза. В частности не торопитесь соглашаться вступить в брак или начать совместную жизнь — прислушайтесь к своим чувствам. Обратите внимание на отношения с детьми. Не исключено, что ваш ребенок что-то скрывает от вас.

Стрельцам лучше отказаться от обсуждения важных вопросов. Сейчас прекрасное время для пребывания в одиночестве, релаксации, духовных практик. В начале недели может состояться знакомство с интересным человеком, который впоследствии сыграет важную положительную роль в вашей жизни.

Козероги могут открыть в себе экстрасенсорные способности: например, умение предвидеть будущее. Обращайте внимание на любую информацию, которая к вам попадает. Не исключено, что в этих сведениях заключены важные подсказки судьбы.

Водолеям следует сосредоточиться на сохранении своих финансовых ресурсов. Это неподходящее время для шоппинга: обстоятельства будут складываться против вас. Неделя благоприятна для знакомств с влиятельными людьми, более доверительного общения с начальством.

Рыбам лучше всего сейчас оставаться сторонним наблюдателем. Принятие важного решения рекомендуется перенести на более благоприятный период. Удача ждет тех, кто проходит обучение или находится в туристической поездке. Возможны хорошие известия от близких людей, живущих в другом городе или стране.

Источник: astro-ru.ru