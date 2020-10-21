Антимасочники, цивилизованный медведь и издевка 2020 года. Картина дня

Артур Парфенчиков усиливает меры борьбы с антимасочниками в Карелии, Петросовет проиграл суд коммерсантам, синоптики обещают резкое потепление в Карелии – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Второй апелляционный суд – в Санкт-Петербурге отменил решение Петросовета, на основании которого бизнесмены должны были устанавливать рекламные вывески только по определенным правилам. Решение апелляционного суда вступает в законную силу немедленно. Начинаем рекламный беспредел?

– Очередной всплеск выявленных случаев заражения COVID-19 зафиксирован в Карелии. Накануне инфекция была выявлена у 92 человек. Из этого числа заболевших – 76 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести. В список заразившихся новой коронавирусной инфекцией попала мэр Петрозаводска Ирина Мирошник. О том, что у нее тест дал положительный результат она сообщила на своей странице в соцсетях. Добавим, что за последние сутки новые классы переведены на дистанционное обучение в школах Карелии из-за случаев заражения коронавирусом.

– В Карелии по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова усилены меры по соблюдению гражданами санитарно-эпидемиологических мер в общественном транспорте. К рейдам, проводимым Минтрансом РК, присоединились полицейские. Стоит напомнить, что штраф для антимасочников предусмотрен в размере от 1 до 30 тысяч рублей. В Петрозаводске такой рейд с участием сотрудников мэрии прошел на Древлянке и в центре. Были проверены более 40 троллейбусов и автобусов. Антимасочников не нашли или они спрятались... за масками.

– Вчера сотрудники заповедника «Костомукшский» показали фотографии оленьего гарема. Сегодня в паблик они выложили фотографии, как медведь оценил преимущества деревянной лестницы по сравнению с необорудованным склоном. Не хочет бурый идти по пересеченной местности, где лапы будут колоть ветки, шишки и иголки. Он выбирает деревянный настил. Все 129 ступеней преодолел, ни одной не пропустил.

– Самая большая издевка 2020-го – это то, что весь год стоит потрясающая погода. Скандинавский циклон перемещается на северо-запад Европейской части с осадками, но и с относительно теплым воздухом. В середине текущей недели повышение температуры ждет только крайние западные области России. Ловите свежий прогноз от республиканских и федеральных метеорологов.

– Вахтер с навыками Ван Дамма прославился в Петрозаводске. Молодой человек пытался проникнуть к своей девушке в женское студенческое общежитие, но путь ему преградил вахтер. Юноша обругал его матом, вытащил из-под куртки пневматический пистолет и пообещал, что не стоит стоять у него на пути. Вахтер не растерялся, выбил оружие из рук злоумышленника и обезвредил его. Теперь юноше грозит пять лет лишения свободы.