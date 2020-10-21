В Петрозаводске вахтер обезоружил и задержал хулигана с пистолетом

Вечером 17 октября сработала кнопка тревожной сигнализации одного из студенческих общежитий Петрозаводска, сообщает Управление Росгвардии Карелии.

Прибывшей на место группе задержания работники общежития сообщили, что неизвестный им молодой человек пытался пройти в комнату своей девушки. Поскольку это противоречило правилам общежития, его не пропустили.

Юноша отрицательно среагировал на это: обругал нецензурными словами вахтера, вытащил из-под куртки пневматический пистолет и сказал, что выстрелит. Вахтер не растерялся, выбил оружие из рук злоумышленника и обезвредил его.

Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что нарушителем является 18-летний житель Петрозаводска. Он задержан и передан следственно-оперативной группе городского управления полиции.

Фото из группы Управление Росгвардии по Республике Карелия