20 октября 2020, 21:45
Происшествия

Водитель после встречи с ГИБДД станет пешеходом

57-летнего водителя с признаками опьянения отстранили от управления в Кондопожском районе

На дорогах Карелии продолжают отлавливать нетрезвых автомобилистов и водителей в состоянии опьянения.

В Кончезеро Кондопожского района инспекторы ДПС остановили автомобиль «Рено Логан». 57-летнего водителя отстранили от руля. По сообщению дорожного ведомства, у мужчины были признаки опьянения, что подтвердил алкотестер.

Наказание для нарушителя определит суд. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях мужчине грозит лишение водительских прав и крупный штраф. (фото на главной Госавтоинспекция Карелии)

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Метки: 
нетрезвый водитель
новости Карелии
Кондопожский район
транспорт
ГИБДД
Госавтоинспекция
дороги