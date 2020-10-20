Водитель после встречи с ГИБДД станет пешеходом

На дорогах Карелии продолжают отлавливать нетрезвых автомобилистов и водителей в состоянии опьянения.

В Кончезеро Кондопожского района инспекторы ДПС остановили автомобиль «Рено Логан». 57-летнего водителя отстранили от руля. По сообщению дорожного ведомства, у мужчины были признаки опьянения, что подтвердил алкотестер.

Наказание для нарушителя определит суд. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях мужчине грозит лишение водительских прав и крупный штраф. (фото на главной Госавтоинспекция Карелии)