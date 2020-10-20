20 октября 2020, 19:59
В ГИБДД назвали причину ДТП с пассажирским автобусом в Карелии
«Мерседес Бенц» вылетел в кювет на дороге «Пушной - Беломорск» в Карелии
На заснеженной трассе микроавтобус с пассажирами, следовавший по маршруту Беломорск-Петрозаводск, попал в аварию и съехал в кювет. Как мы сообщали ранее, дорожный инцидент произошел 19 октября.
Сегодня вечером Госавтоинспекция Карелии назвала причину произошедшего.
«19 октября в Беломорском районе на 2 км автодороги «Пушной - Беломорск» водитель пассажирского автобуса «Мерседес Бенц», при выполнении обгона не справился с управлением и совершил съезд в кювет»,
- сообщили в ведомстве.
В момент аварии в салоне находились пять пассажиров. Скорая помощь на место аварии не выезжала. По факту ДТП проводится проверка. (фото на главной rg.ru, Алексей Сухоруков)