Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП на заснеженной трассе в Карелии

Авария с участием микроавтобуса «Мерседес», двигавшегося по маршруту Беломорск-Петрозаводск, произошла 19 октября. О съехавшем в кювет микроавтобусе с пассажирами сообщает «Руна».

Очевидцы аварии поделились с журналистами видеозаписью с места дорожного происшествия. На кадрах виден снег, лежащий на боку микроавтобус, а также сотрудники полиции. Со слов очевидцев, одна женщина сильно ударилась головой.

В ГИБДД изданию сообщили, что в микроавтобусе находились пять пассажиров, никто не пострадал, ДТП считается неучетным. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Ранее 19 октября в Кемском районе пожарные помогали вытащить съехавший с трассы «Кола» в кювет автомобиль. (фото на главной sibdepo.ru)