Жителю Карелии грозит до 15 лет лишения свободы за убийство

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Как предполагают следователи, в июне 2020 года мужчина выпивал в компании знакомых в Кондопоге. Между ним и другим гостем произошла ссора.

Тогда обвиняемый нанес мужчине множественные колото-резаные ранения. Затем вывез тело потерпевшего в лес, спрятал, а сам скрылся с места происшествия. Однако бы задержан и заключен под стражу.

Теперь обвиняемому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. (фото на главной vestitambov.ru)