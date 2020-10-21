Проректор ПетрГУ рассказал о новых правилах приема абитуриентов в вуз

Молодые люди, поступающие в вузы, в 2021 году столкнутся с рядом нововведений. Петрозаводский госуниверситет опубликует их к 1 ноября. Телеканал «Ника +» разобрался с некоторыми новшествами заранее.

Напомним, со следующего учебного года в России вводятся новые правила приема студентов в вузы. Министерство науки и высшего образования утвердило порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. При этом каждый вуз эти правила может немного менять.

Проректор по учебной работе Петрозаводского университета Константин Тарасов прокомментировал новшества, связанные с набором студентов, и рассказал, как будут адаптированы новые правила под приемную кампанию ПетрГУ.