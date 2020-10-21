Статьи о выпускниках и лекторах ПетрГУ появятся в Википедии

Гуманитарный инновационный парк Петрозаводского госуниверситета запускает проект под названием «ПетрГУ в Википедии».

Команда из студентов вуза и волонтеров будет создавать и размещать статьи об ученых, преподавателях и выпускниках ПетрГУ, которые внесли значительный вклад в развитие университета.

Проект рассчитан на несколько лет, сообщает пресс-служба вуза. К сотрудничеству приглашают волонтеров. (фото на главной petrsu.ru)