21 октября 2020, 21:20
Статьи о выпускниках и лекторах ПетрГУ появятся в Википедии
К участию в проекте, нацеленном на популяризацию вуза в медийном пространстве, приглашают волонтеров
Гуманитарный инновационный парк Петрозаводского госуниверситета запускает проект под названием «ПетрГУ в Википедии».
Команда из студентов вуза и волонтеров будет создавать и размещать статьи об ученых, преподавателях и выпускниках ПетрГУ, которые внесли значительный вклад в развитие университета.
Проект рассчитан на несколько лет, сообщает пресс-служба вуза. К сотрудничеству приглашают волонтеров. (фото на главной petrsu.ru)