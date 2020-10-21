Карелия вошла в число лидеров по темпам прироста преступлений

В тройке лидеров по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений в России с начала 2020 года оказались Севастополь, Санкт-Петербург и Смоленская область. Карелия заняла четвертую позицию. На пятой – Новгородская область, далее идут Калужская, Ленинградская, Липецкая, Новосибирская и Псковские области. Это следует из отчета о состоянии преступности в России за январь-сентябрь 2020 года, опубликованном на сайте МВД.

Согласно отчету, темп прироста числа зарегистрированных преступлений в Севастополе составил 39,6%, в Петербурге - 16,3% в Смоленской области - 15,6%, а в Карелии 12,4%.

При этом наименьшие темпы прироста числа зарегистрированных преступлений зафиксированы в Северной Осетии – Алании, Чечне, Адыгее, Тыве, Ярославской области, Пермском крае, Калининградской области, Иркутской и Сахалинской областях, Бурятии. (фото на главной ibirzha.kz)