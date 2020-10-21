В Карелии усилен контроль за соблюдением санитарных норм в транспорте

В Карелии по поручению Артура Парфенчикова усилены меры по соблюдению гражданами санитарно-эпидемиологических мер в общественном транспорте. К рейдам, проводимым Минтрансом РК, присоединились полицейские, сообщает пресс-служба главы республики.

Стражи порядка проверяют соблюдение пассажирами и водителями масочного режима, наличие в салоне антисептиков, количество пассажиров, которое не должно превышать число посадочных мест. Также проверяется возможность безналичной оплаты - с 1 октября это условие стало обязательным.

Напомним, что за несоблюдение требований поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения законодательством предусмотрены серьезные санкции: предупреждение или штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц - штраф от 10 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.