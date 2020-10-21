Сотрудники мэрии проверили пассажиров троллейбусов и автобусов

В Петрозаводске состоялся очередной рейд по выявлению нарушений противоэпидемиологических мер в общественном транспорте. На Древлянке и в центре города были проверены более 40 троллейбусов и автобусов, сообщила пресс-служба мэрии.

Специалисты городской администрации проверили соблюдение масочного режима и других мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Пассажирам напомнили о необходимости носить маски, а водителям - о том, что нужно следить за входящим потоком людей.

Отметим, что по требованию главы Карелии Артура Парфенчикова рейды на транспорте усилены сотрудниками полиции. Гражданам напомнили о том, что за несоблюдение санитарных норм им грозят штрафы до 30 тысяч рублей. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска