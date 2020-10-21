Wi-Fi доберется до лыжной трассы «Фонтаны»

На трассе «Фонтаны» в Петрозаводске появится Wi-Fi. Специалисты уже уложили оптоволокно. Кроме того для посетителей появится парковка с освещением. Также на лесном стадионе оборудуют видеонаблюдение.

По сообщению пресс-центра мэрии, до местечка «Развилка» выполнили дренажные работы и осушили трассу.

В прошлом году на лесном стадионе установили освещение от въезда до «Развилки», расширили трассу, заменили настил мостков на болотистых местах, приобрели новую технику. (фото akket.com и пресс-центр администрации города)