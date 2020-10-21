В Сегеже проходит конкурс социальных проектов

Segezha Group (входит в АФК «Система») продлевает срок приема заявок на участие в грантовом конкурсе социальных проектов «Добрые леса Segezha Group» в г. Лесосибирск (Красноярский край) и г. Сегежа (Республика Карелия) до 30 октября с.г. Конкурсные проекты граждан и некоммерческих организаций принимаются по пяти номинациям: «Экология», «Городская среда», «Образование и культура», «Спорт» и «Место, где я живу».

Общая сумма грантовой поддержки составляет 1,7 млн рублей. Все участники проекта в режиме онлайн смогут проконсультироваться по основам социального проектирования у специалистов Центра социальных технологий (г. Москва). Подробности конкурса размещаются в официальной группе в «ВКонтакте».

Конкурс социальных проектов компания организует второй год подряд. В прошлом году на реализацию 15 проектов лесосибирцев был выделен 1 млн рублей. Так, благодаря грантам Segezha Group в Лесосибирске появились арт - объекты «Открытая книга» и «Аист», обустроена площадка для выгула собак «Спорт с собакой – это круто!». Победители грантового конкурса также провели летний фестиваль интеллектуальных игр «Жара 20/19», создали волонтерское движение пожилых людей «Серебряные волонтеры Лесосибирска» и реализовали целый ряд других социально значимых проектов.