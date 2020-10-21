Пирожными сомнительного качества торговали в Карелии

Роспотребнадзор следит за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий в Карелии.

За девять месяцев 2020 года специалисты исследовали 194 пробы по показателям качества и безопасности. Превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов в пробах не выявили. Но некоторые образцы не соответствовали по физико-химическим и микробиологическим показателям.

По результатам проверок был наложен арест на 39 партий кондитерских изделий весом 45 килограммов, сообщает пресс-центр управления. Также было вынесено пять постановлений о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 130 тысяч рублей. В одном случае виновного привлекли к ответственности в виде предупреждения. (фото на главной foodrussia.net)