Житель Лахденпохьи остался на свободе, выплатив долг по алиментам

У судебных приставов по Лахденпохскому району возбуждено исполнительное производство в отношении гражданки Р., сообщает УФССП России по Республике Карелия.

Сумма задолженности по алиментным платежам на несовершеннолетнего ребенка составляет более 80 000 рублей. Женщина не платит алименты без уважительных причин в течение длительного времени. Судебным приставом-исполнителем был применен весь комплекс принудительных мер в отношении Р., но безрезультатно.

В июле 2020 года в отношении гражданки Р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В 2019 году нерадивая мать уже привлекалась к уголовной ответственности и была осуждена. Ей было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5 % заработной платы ежемесячно. Однако и после этого никаких выводов для себя она не сделала и продолжила злостно уклонятся от уплаты алиментов без уважительной причины.

Приговором Лахденпохского районного суда в сентябре текущего года алиментщица осуждена по совокупности преступлений и приговорена к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В тоже время возбуждение уголовного дела не всегда заканчивается судимостью и связанными с ней правовыми последствиями. Выплата алиментов может являться основанием для прекращения уголовного дела.

Так, на исполнении у судебных приставов по Лахденпохскому району находится производство на должника М. за неуплату алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Согласно решению мирового судьи, должник был обязан выплачивать алименты на содержание детей в размере 1/3 части всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно.

Должник М. решение суда не исполнял и был привлечен к административной ответственности, ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов. После этого должник не предпринял мер к официальному трудоустройству и продолжал уклоняться от уплаты алиментных обязательств. В результате задолженность составила почти 58 000 рублей. В январе текущего года в отношении должника М. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ, которое направлено в суд.

Прямо в зале суда представительница несовершеннолетних потерпевших С. попросила прекратить уголовное дело в отношении М. за примирением сторон — должник погасил долг в полном объеме и в настоящее время ежемесячно выплачивает алименты. Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении должника М. на основании ст. 25 УПК РФ.

Фото с сайта fssp.gov.ru