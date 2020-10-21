Определены наиболее прибыльные сферы деятельности в Карелии

Карелиястат рассказал о том, работники каких сфер в республике получают самые большие зарплаты. Статистика приводится в докладе о социально-экономическом положении Карелии в январе-августе 2020 года.

Так, самой прибыльной отраслью в республике остается рыболовство и рыбоводство. Здесь средняя зарплата в августе составила 68 966 рублей. На втором месте добыча полезных ископаемых. Работники этой сферы в августе, в среднем, получили 66 175 рублей. На третьем месте работники финансовой и страховой отрасли с зарплатой 64 331 рубль.

Далее следуют «производство, передача и распределение электроэнергии» (57 908 рублей), «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (57 298 рублей), «производство химических веществ и химических продуктов» (55 441 рубль) и «деятельность в области здравоохранения» (55 411 рублей).

Напомним, что средняя зарплата в Карелии в августе 2020 года составила 42 065 рублей. Фото polevskoy.ru