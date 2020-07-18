Адвокат Боднарчука будет обжаловать его арест

Адвокат Геннадия Боднарчука Елена Аскерова сообщила, что собирается обжаловать его арест. Об этом она сказала журналистам возле суда после того, как спикеру Петросовета избрали меру пресечения.

Он привела стандартные доводы следствия, требовавшего заключить Боднарчука под стражу. Сторона обвинения говорила, что ему инкриминируют особо тяжкое преступление, что он может оказать давление на свидетелей по делу, а также может скрыться, поскольку имеет заграничный паспорт (впрочем, действие документа истекает через месяц). Судья посчитала, что эти доводы обоснованы.

– Молодец, держится, говорит о своих вещах, объясняет свою позицию. На мой взгляд, мотивированно, – отметила Елена Аксерова.