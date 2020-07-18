Спикера Петросовета арестовали по обвинению в коррупции

Петрозаводский суд отправил под стражу спикера Петросовета Геннадия Боднарчука. Ходатайство следствия об аресте удовлетворила судья Марина Носова 18 июля. Информацию об аресте сообщает "Республика".

Журналистов в здание суда не пустили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Такие препоны для работников СМИ установлены в Карелии, хотя в других регионах, и в том числе в Москве, журналисты могут присутствовать на любых заседаниях.

Как ранее сообщалось, Геннадию Боднарчуку инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, спикер Петросовета в период с 2018 года по 2019 год через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей. За эти деньги он должен был решать вопросы, связанные с градостроительной деятельностью Администрации Петрозаводска, в том числе – по выдаче разрешений на строительство.

Следствие требовало заключить Боднарчука под стражу на два месяца. Это ходатайство было удовлетворено.