18 июля 2020, 15:39
Общество

Спикера Петросовета арестовали по обвинению в коррупции

Геннадий Боднарчук проведет под стражей два месяца

Петрозаводский суд отправил под стражу спикера Петросовета Геннадия Боднарчука. Ходатайство следствия об аресте удовлетворила судья Марина Носова 18 июля. Информацию об аресте сообщает "Республика".

Журналистов в здание суда не пустили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Такие препоны для работников СМИ установлены в Карелии, хотя в других регионах, и в том числе в Москве, журналисты могут присутствовать на любых заседаниях.

Как ранее сообщалось, Геннадию Боднарчуку инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, спикер Петросовета в период с 2018 года по 2019 год через посредника получил от представителей коммерческих организации взятку в сумме более 1,5 миллиона рублей. За эти деньги он должен был решать вопросы, связанные с градостроительной деятельностью Администрации Петрозаводска, в том числе – по выдаче разрешений на строительство.

Следствие требовало заключить Боднарчука под стражу на два месяца. Это ходатайство было удовлетворено.

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Геннадий Боднарчук
Суд
коррупция
взятки