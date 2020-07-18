СМИ: спикер Петросовета не признает вину в получении взятки

Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук не признает вину в получении взятки. Об этом пишет «Столица на Онего» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным журналистам, задержанный уже дал показания.

Отметим, что в эти минуты суд Петрозаводска рассматривает ходатайство об избрании Боднарчуку меры пресечения. Спикеру горсовета инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. За это преступление может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее под стражей побывал коллега Геннадия Боднарчука, депутат Петросовета Валерий Матвеев. Ему вменяли получение взятки за содействие в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в Петрозаводске.