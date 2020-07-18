Минздрав России прогнозирует в сентябре вторую волну коронавируса

Осенью в России ожидается подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в числе будет и коронавирус. Однако вторая волна COVID-19 будет слабее первой, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.



Сезонная вспышка связана с тем, что школьники и студенты вернутся с каникул, а работающие люди — из отпусков. Это традиционно приводит к эпидемиям респираторных инфекций, к которым сейчас прибавился и коронавирус. При этом, по его словам Чуланова, к осени у многих появится иммунитет. Кроме того, люди стали серьезнее относиться к рекомендуемым мерам профилактики. Поэтому можно надеяться на то, что новая волна будет слабее, добавил специалист.



Ранее экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA Леонид Эйдельман заявил, что новая волна коронавирусной инфекции ожидается ноябре—декабре. При этом пациентов с COVID-19 будет сложно отличить от заразившихся другими инфекциями. А представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сказала, что новая волна коронавируса «может случиться и завтра», если россияне не будут соблюдать профилактические меры.