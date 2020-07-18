Почти 130 квартир аварийного фонда расселили в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается реализация Региональной программы по переселению из аварийного жилья на 2019-2025 год. На сегодняшний день расселено 129 квартир общей площадью 6,2 тысяч кв.м., сообщает мэрия карельской столицы.

Для этого, в том числе, проводятся аукционы по приобретению жилых помещений. К участию в них приглашаются собственники квартир – физические и юридические лица. При этом Администрация не покупает квартиры путем размещения объявлений на улицах или на популярных интернет-площадках. Используется специализированная платформа в соответствии с Федеральным законом о госзакупках, подчеркнула начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова.

Всего в рамках программы в Петрозаводске необходимо расселить 83 многоквартирных дома, признанных аварийными до 01.01.2017. Их общая площадь – 30 тысяч кв.м.